Büyükçekmece’de kuyumcu vurgunu: Altın ve paralarla kayıplara karıştı

Erdal Töngel (DHA)

"BİR MÜŞTERİSİ EVİNİN SENEDİ İÇİN 1 MİLYON LİRALIK ALTINLARINI BIRAKMIŞ"

Çelik'in esnaf komşusu Erdal Töngel ise, "15 gün önce kuyumcu dolandırdı dediler. Polisler geldi gece. Piyasadan altınları toplayıp kaçtığı söyleniyor. Ben tanımıyorum. Biz dükkanı açtıktan sonra o açtı. Sonra duyduk ki altınları toplayıp kaçmış. 500 milyon diyorlar ama ben bilmiyorum. Tanımıyorum. Bazen onu bulamayan müşterileri bize gelip soruyor gördünüz mü diye ama biz görmedik. Bir müşterisi ev alacak evinin senedi için de getirip 1 milyon liralık altınlarını bırakıyor nakit para almak istiyor. Kuyumcu sabah gel parayı al demiş. Sabah adam geldiğinde Fatih bey yok, gidiş o gidiş" dedi.

