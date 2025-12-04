Gelinim şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu durum oğlumu etkiler mi? Çocukları olur mu?

Şeker hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Bir hastalıktan ziyade 'Bir yaşam şekli'dir. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler. Karşılıklı seven, her şartta mutlu olurlar.



LİMONLU ÇAY İÇ



Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var. Emziriyorum. Acaba hangi gıdalardan sakınmalıyım?

Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma. Doktoruna danışmadan ilaç kullanma.



ÖNCE ULTRASON



Karın ağrısından sonra doktora gittim. Pankreas kisti dediler. Korkuyorum. Hastalığım Kötüleşir mi?



Pankreas kistleri çeşitlidir. Her kist kötüleşmez. Alkol kullanıyorsan kesinlikle bırak. Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir. Beslenmen ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar. Stres, sıkıntı ve evham yaparsan işler iyice karışır. Daha çok basit kistler görürüz. Öncelikle ultrason ve gerekirse farklı görüntülemeler yaptırmalısın. Gastroenteroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve genel cerrahi uzmanı bir arada değerlendirir.