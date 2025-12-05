Babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür? HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana bu riskleri anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Babanla konuştur.



BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Nafiz hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor. Beslenmesinde nelere dikkat edeyim? SAFRA kesesi ameliyatından sonra hastalar az ve sık beslenmelidir. Eğer kabızlık da bulunuyorsa posalı yiyecekler tüketilmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir. Gaz yapıcı besinlerden kaçınılmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.



REFLÜYÜ ARTIRIR

Reflü olmuşum. Sigara da içiyorum. Bıraksam mı diye düşünüyorum. Sigara reflüyü arttırır mı? Öğrenmek istedim. TABII ki sigara içmeyin. Sigara içtiğiniz sürece reflü şikayeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir. Asit üretimini uyararak artırır. Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur. Asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Midedeki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır. Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani vazgeç bu sevdadan.