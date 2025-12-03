Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var. Emziriyorum. Acaba hangi gıdalardan sakınmalıyım?

Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma.Doktoruna danışmadan ilaç kullanma.

TANSİYONU DENGELER

53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor. Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?

Önce sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Kekik kullanımınızı arttırın. Tansiyon düşüklüğünü düzenler. Mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.

MENOPOZ SORUNLARI

Nafiz hocam ben 56 yaşındayım. Galiba menopoza giriyorum. "D vitamini tahlili yaptır" dediler. Bir şikayetim yok. Yine de yaptırayım mı?

D vitamini düzeyi tahlili pahalıdır. Bu nedenle düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde, bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda mutlaka D vitamini araştırılmalıdır.