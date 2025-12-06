SON DAKİKA
Şeker ishali artırır

6 Aralık 2025

Çok abur cubur yiyorum. 2 gündür ishalim. Sıkıntım büyük. Onu iç, bunu iç diyorlar. Daha fazla sıkıntı olmasın? Ne içmezsem iyi olur?
İnsan elindekini kaybedince kıymetini anlıyor. Olsun, normal halinin kıymetini anlatır şikayetler. Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler, özellikle şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir.


KORKUYORUM

21 yaşında kadınım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.

Öncelikle sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz ve nişan süreçleri var. Yani kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor. Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.


39'U GEÇERSE...


BU ara herkesin ateşi çıkıp duruyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bu tip şikâyetlerde ne zaman hastaneye başvurayım?

39 dereceyi geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvurun veya 112'ye haber verin. Gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığın varsa bir hastane aciline başvurun. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa doktora başvuru yapın.

