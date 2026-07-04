25 yaşındayım. Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Ayrıca gut hastalığı var. Doktor yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Neler yedirelim?

Öncelikle babanı diyetisyen takibine sokalım. Çok yağlı, hamurlu sofralar istemiyoruz. Sebzesiz sofra kurulmasın. Kan şekeri, kolesterol, üre, B ve D seviyelerine uygun beslenmeli.

Gut için zencefil, kuşburnu, vişne ve mısır püskülü çayı kullanılabilir.

Hareket etmesi de en az beslenmesi kadar kıymetli. İdrar söktürücü haplar gut hastalığını arttırabilir.

STRESİM ÇOK



36 yaşındayım. Çok stresliyim. Gece uyuyamıyorum. Ağrılarım için tahlil yaptırdım. Romatizmam yokmuş. İlaçsız öneriniz varsa yaptırmak isterim...

Anlattıklarından yola çıktığımızda fibromiyalji diyebiliriz.

Yoğun stres, kalitesiz uyku şikayetlerin tekrarına neden olur. Önce ruhumuzu, sonra sosyal hayatımızı düzene sokmalıyız. Uyku düzeni şart. Bunların ardından kupa masajı, mıknatıs detoksu (PEMF terapi) yapılabilir.

Akşamları yatmadan melisa ve papatya çayı içebilirsin.

ZORLUK YAŞIYORUM



3 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır durumum iyi. Ama bugünlerde kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Bir daha mı daraldı?

Tekrar daralma olabilir.

Onun dışında özellikle prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.

BAZI TESTLER ŞART



26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

Aldığın ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir.Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum.

Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.

MACERA ARAMA



21 yaşında bir kadınım. Adet düzensizliğim ve sivilcelerimden kurtulamıyorum. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Arkadaşlar zayıflama ilaçlarını önerdi. İnternette satılıyormuş. En az kaç ay kullanmam gerekir?

İnternet malzemeleriyle tedavi olman doğru ve mümkün değil. öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH, östrojen gibi testleri, ultrason gibi görüntülemeleri yaptırman gerekecek. Düzenli takip edileceğin bir iç hastalıkları uzmanı bulmalısın.

Özellikle polikistik over hastalığı, hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir.