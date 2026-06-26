CHP’den kopuş için iki partili senaryo: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında yine kriz!

İKİ AŞAMALI YENİ PARTİ PLANI

Kulislerden sızan bilgilere göre Özgür Özel yönetimi, iki aşamalı bir yeni parti senaryosu üzerinde çalışıyor. Bu plana göre, ilk etapta Yargıtay verilerine göre seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir partiyle anlaşılacak, eş zamanlı olarak da sıfırdan yeni bir parti kurulacak. Daha sonra bu iki yapı birleştirilecek. Özel ekibi daha önce CHP'yi bölmek için DSP'yi ve Genç Parti'yi yoklamış ancak umduğunu bulamamıştı.

Ekrem İmamoğlu CHPyi bölmekte kararlı: Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız | Yeni partinin binası ve teşkilatları hazır iddiası "ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İLE ANLAŞTILAR"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında CHP'deki bu kopuş sürecini ve perde arkasındaki gelişmeleri kaleme aldı. Özel ve ekibinin yedekte tuttuğu partinin "Anadolu Birliği Partisi" olduğu iddia ediden Selvi Genel Başkanlık için de kriz yaşandığını yazdı.

Özgür Özel'in milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "İki parti kuracağız. Biri seçimlere girme yeterliliği olan parti olacak. Diğeri ise sıfırdan kuracağımız ikinci parti olacak" dediğini aktaran Selvi'ye göre yeni partinin kuruluşu için 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil ve Yargıtay'ın temyiz kararı bekleniyor. Eğer Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa Özel yeniden CHP'nin başına dönecek; aksi takdirde Ağustos ayında yeni parti için düğmeye basılacak. Selvi seçime girme yeterliliği olan parti konusunda Anadolu Birliği Partisi ile genel mutabakat sağlandığını ve adli tatilin başlayacağı tarihe atıfla "Anadolu Birliği Partisi'nden 21 Temmuz'a kadar beklemesi istenmiş" kulisini paylaştı.