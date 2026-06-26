CHP’den kopuş için iki partili senaryo: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında yine kriz!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan büyük yarılma, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinde çift kulvarlı bir yeni parti planını devreye soktu. Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay taleplerini reddederek ihraç dalgası başlatması üzerine CHP'yi bölmeye hazırlanan Özel ekibinin, seçimlere girme yeterliliği bulunan Anadolu Birliği Partisi ile mutabakat sağladığı ve sıfırdan kurulacak ikinci bir yapıyla birleşme formülü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Ankara ve Silivri hattında yeni oluşumun çalışmaları yürütülürken, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel Özel arasında Genel Başkanlık krizinin yaşandığı iddia edildi.
Hızlı Özet Göster
- Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık koltuğuna dönerken, Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı.
- Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekipleri, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma planları yaparken, Anadolu Birliği Partisi ile anlaşma sağlandığı iddia ediliyor.
- Özgür Özel'in yeni parti için iki aşamalı bir plan üzerinde çalıştığı, mevcut bir partiyle anlaşarak ve sıfırdan yeni bir parti kurarak ilerleyeceği belirtiliyor.
- Özel ve İmamoğlu arasında liderlik krizi yaşandığı, İmamoğlu'nun genel başkanlık teklifinin Özel'i rahatsız ettiği ifade ediliyor.
- Yeni partinin kuruluşu için Yargıtay'ın temyiz kararı ve adli tatil süreci beklenirken, kararın bozulmaması halinde Ağustos ayında parti kuruluşuna başlanacağı öne sürülüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak yeni parti kurma hazırlığına girişen Özgür Özel için iki partili senaryo konuşulurken Genel Başkanlık koltuğu için Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilk ciddi krizini yaşadığı iddia edildi.
MUTLAK BUTLAN SONRASI YARILMA
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı, parti tarihinin en büyük kırılmalarından birini beraberinde getirdi. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkanlık koltuğuna otururken, Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı.
"KURULTAY" KAVGASI VE ARINMA SÜRECİ
Özel ve ekibi delegelerden topladıkları imzalarla olağanüstü kurultay talebinde bulunurken, Kılıçdaroğlu yönetimi hukuki tedbir kararlarını gerekçe göstererek olağanüstü kurultayın yapılmayacağını, olağan kurultay sürecinin ise Eylül ayında başlayacağını duyurdu. Genel Merkez bir yandan da "arınma" süreci başlatarak ihraçların fitilini ateşledi. Bu gelişmeler üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekiplerinin CHP'yi bölerek çizeceği yol haritası netleşmeye başladı.
"HAMLE YAPMADIKÇA BAŞKA ARAYIŞLAR OLUR"
Özel-İmamoğlu ikilisine yakın duran CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan iddiaya göre parti içi disiplin süreçleri ve görevden almalar tabanda ve meclis grubunda hareketliliği artırdı. Bazı milletvekilleri ve il başkanları, seçmen beklentisinin yüksek olduğunu öne sürerek bir an önce yeni partiye geçilmesi gerektiğini savunuyor. Sürecin gecikmesi halinde partinin iç kavgaya gömüleceğini ve seçmenin kopacağını iddia eden vekiller, "Hamle yapmadıkça partiden ayrılmaların önü kesilmez. Başka parti arayışları başlar. Bir an önce harekete geçilmeli" görüşünü dile getiriyor.
İKİ AŞAMALI YENİ PARTİ PLANI
Kulislerden sızan bilgilere göre Özgür Özel yönetimi, iki aşamalı bir yeni parti senaryosu üzerinde çalışıyor. Bu plana göre, ilk etapta Yargıtay verilerine göre seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir partiyle anlaşılacak, eş zamanlı olarak da sıfırdan yeni bir parti kurulacak. Daha sonra bu iki yapı birleştirilecek.
Özel ekibi daha önce CHP'yi bölmek için DSP'yi ve Genç Parti'yi yoklamış ancak umduğunu bulamamıştı.
"ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İLE ANLAŞTILAR"
Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında CHP'deki bu kopuş sürecini ve perde arkasındaki gelişmeleri kaleme aldı. Özel ve ekibinin yedekte tuttuğu partinin "Anadolu Birliği Partisi" olduğu iddia ediden Selvi Genel Başkanlık için de kriz yaşandığını yazdı.
Özgür Özel'in milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "İki parti kuracağız. Biri seçimlere girme yeterliliği olan parti olacak. Diğeri ise sıfırdan kuracağımız ikinci parti olacak" dediğini aktaran Selvi'ye göre yeni partinin kuruluşu için 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil ve Yargıtay'ın temyiz kararı bekleniyor. Eğer Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa Özel yeniden CHP'nin başına dönecek; aksi takdirde Ağustos ayında yeni parti için düğmeye basılacak. Selvi seçime girme yeterliliği olan parti konusunda Anadolu Birliği Partisi ile genel mutabakat sağlandığını ve adli tatilin başlayacağı tarihe atıfla "Anadolu Birliği Partisi'nden 21 Temmuz'a kadar beklemesi istenmiş" kulisini paylaştı.
SİLİVRİ-ANKARA HATTI VE GENEL BAŞKANLIK ÇATIŞMASI
Yeni parti tüzük ve program çalışmalarının Ankara ve Silivri'de eş zamanlı yürütüldüğünü, Ekrem İmamoğlu'nun notlarının avukatları aracılığıyla iletildiğini belirten Abdülkadir Selvi, Önder Sav ve Bülent Tezcan'ın bu metinleri şekillendirdiğini yazdı.
Ancak Selvi, henüz parti kurulmadan İmamoğlu ile Özel arasında liderlik krizi baş gösterdiğini ifade etti. İmamoğlu'nun, "Ben genel başkan olayım. Gökhan Günaydın Grup Başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun" teklifinde bulunduğunu belirten Selvi, bu durumun Özgür Özel'i rahatsız ettiğini kaydetti.
Yazısında, "Bu teklif yeni parti kurma sürecinin ilk ciddi krizi olarak gösteriliyor. Ama Özgür Özel'in genel başkanlık konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor" diyen Selvi, kendi görüşü olarak da "Bence de genel başkanlık Özgür Özel'in hakkı" değerlendirmesinde bulundu.
TAKVİM YAZMIŞTI
Takvim, ana muhalefet partisinin koridorlarında filizlenen bu tarihi ayrışmayı ve "çift kulvarlı kopuş planını" haftalar önce kamuoyunun gündemine taşımıştı. Siyaset kulislerinde hem seçime girme yeterliliğine sahip mevcut bir partinin çatısı altına girme hem de eş zamanlı olarak yeni bir siyasi oluşum başlatma senaryolarının konuşulduğunu yazmıştı.
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