Selçuklu mirasından günümüze uzanan mutfak kültürüyle öne çıkan Konya; furun kebabı, etli ekmek, bamya çorbası, tirit, tandır böreği ve küflü peynir gibi yöresel tatlarıyla gastronomi turizminin de önemli duraklarından biri haline geliyor. Festivalin Konya mutfağının tanıtımına katkısını değerlendiren kentin ev sahibi şefi Somer Sivrioğlu, "Konya'da 53 Lezzet Noktası bile az kaldı" sözleriyle kentin zengin mutfak kültürüne dikkat çekti.

Konya, 53 Lezzet Noktasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde gastronomi rekoru kırdı.

KONYA MUTFAĞINDA 53 ADRES ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin gastronomi açısından öne çıkan kentlerinden Konya'da, MasterChef jürisi ve Şef Somer Sivrioğlu'nun ev sahipliğinde 53 farklı Lezzet Noktası belirlendi.

Sivrioğlu, Konya'daki seçeneklerin fazlalığı nedeniyle seçim yapmanın kolay olmadığını belirterek, "Seçimlerimizi sadece 3 lezzetle sınırlandırmak oldukça zordu. Kentte denenmesi gereken sayısız özel tat ve yöresel ürün bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konya mutfağının öne çıkan tatları arasında tandır böreği, furun kebabı ve etli ekmeği sıralayan Sivrioğlu, bamya çorbasının da kişisel favorileri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Şef Sivrioğlu, kentteki ev yemeği kültürünün restoranlara da güçlü biçimde yansıdığına işaret etti. Bu durumun, Konya halkının geleneksel yemeklere ve restoran kültürüne verdiği önemi gösterdiğini belirten Sivrioğlu, yöresel yemeklerin günlük hayatın bir parçası olarak yaşatılmasını Konya'yı farklılaştıran önemli unsurlardan biri olarak değerlendirdi.

Somer Sivrioğlu, Konya’da 53 Lezzet Noktası belirlenmesinin bile kentin mutfak zenginliğini tam olarak yansıtmadığını söyledi.

YÖRESEL ÜRÜNLER GASTRONOMİ TURİZMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Şeb-i Arûs ve Mistik Müzik Festivali gibi organizasyonlarla dünyanın farklı noktalarından ziyaretçileri ağırlayan Konya, gastronomi alanında da bu turizm hareketliliğinden payını artırıyor.

Sivrioğlu'na göre Lezzet Noktaları, özellikle yerel halkın yakından bildiği restoran ve tatları yabancı ziyaretçilerle buluşturarak kentin gastronomi kültürünün daha geniş kitleler tarafından tanınmasına imkan sağlayacak.

Festival kapsamında ziyaretçilere önerilen yöresel ürünler arasında Beyşehir tarhanası, Bozkır tahini ve kenevir helvası da bulunuyor. Farklı tüketim yöntemleriyle öne çıkan Beyşehir tarhanasını, Türkiye'nin değerli tahinleri arasında gösterilen Bozkır tahinini ve kenevir helvasını hediyelik olarak tavsiye eden Sivrioğlu, Konya küflüsüne ise ayrı bir parantez açtı.

Ünlü şef, "tek bir ürün alınacaksa öncelikli tercih" olması gerektiğini belirttiği Konya küflüsünün kentin gastronomi kimliği açısından önemli ürünlerden biri olduğunu vurguladı.

Furun kebabı, yalnızca kuzunun ön kol ve boyun etinden hazırlanarak geleneksel yöntemlerle pişiriliyor.

ASIRLARDIR DEĞİŞMEYEN LEZZET: FURUN KEBABI

Konya mutfağının geleneksel yemekleri arasında önemli bir yere sahip olan furun kebabı, kentte kuşaktan kuşağa aktarılan yöntemlerle yaşatılıyor.

Ehil Fırın Kebap'ın dördüncü kuşak işletmecisi Mehmet Emin Özarpa, aile geleneğini devam ettirdiklerini belirterek Konya'ya gelenlerin furun kebabı, etli ekmek ve tiridi mutlaka tatması gerektiğini söyledi.

Konya mutfağının Selçuklu döneminden bugüne uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Özarpa, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin özellikle yabancı ziyaretçilerin kenti tanıması ve yöresel kültürü deneyimlemesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Festivalin Konya'nın gastronomi alanındaki görünürlüğünü artırmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Özarpa, kentin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının kendileri açısından da sevindirici olduğunu belirtti.

Konya mutfağının önemli ürünleri arasında Beyşehir tarhanası, Bozkır tahini ve Konya küflüsü bulunuyor.

FURUN KEBABININ LEZZETİ PİŞİRME TEKNİĞİNDE GİZLİ

Furun kebabının hazırlanışında kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemi, yemeğin kendine özgü lezzetinin temelini oluşturuyor.

Özarpa'nın verdiği bilgilere göre furun kebabı yalnızca kuzunun ön kol ve boyun etinden hazırlanıyor. Kaya tuzu ve bakır leğenin yanı sıra meşe odunu kullanılan geleneksel yöntemde et, gece yakılan fırınlarda yaklaşık dört saat boyunca kendi yağı içerisinde pişiriliyor.

Uzun süren bu pişirme işlemi sayesinde etin hafif ve karakteristik bir lezzete kavuştuğu belirtiliyor.

Özarpa’nın verdiği bilgilere göre Furun kebabı, kuzunun ön kol ve boyun etinden hazırlanıp meşe odununda yaklaşık dört saat pişiriliyor.

KONYA'NIN GELENEKSEL TATLARI RESTORANLARDA YAŞATILIYOR

Konya'nın geleneksel mutfak kültürünü yaşatan adreslerden biri de 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Tandırcı Emine Abla.

İşletme sahibi Emine Keleş, tandır ekmeği ve böreğinin yanı sıra küflü peynir, kavurma kaşarı ve atomun müşteriler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Konya mutfağında et ağırlığının belirgin bir özellik olduğunu ifade eden Keleş, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu ve organizasyon sayesinde daha fazla ziyaretçinin yöresel tatlarla tanışacağını söyledi.

Tayyar Sami Atiker, Konya’ya gelenlere etli ekmeğin ardından düğün pilavını tatmalarını önerdi.

KONYA DÜĞÜN PİLAVI DA MUTLAKA TADILMALI

Kentin geleneksel yemek kültürünün önemli parçalarından biri olan düğün yemekleri de festival kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Tayyar Atiker Düğün & Çarşı Yemekleri işletmecisi Tayyar Sami Atiker, Konya'ya gelen ziyaretçilere etli ekmeğin ardından mutlaka Konya düğün pilavını denemelerini önerdi.

Atiker, düğün tiridi ve kapamanın da Konya mutfağının köklü lezzetleri arasında bulunduğunu belirtti. İşletmede kullanılan et, süt ürünleri ve bakliyatın tamamının yerel üreticilerden temin edildiğini vurgulayan Atiker, böylece yöresel mutfak kültürünün üreticiden sofraya kadar korunmasına katkı sunduklarını ifade etti.

Lezzet Noktaları projesi, kentin gastronomi turizmi potansiyelini daha görünür hale getiriyor.

BAMYA ÇORBASI, TİRİT VE YAĞ SOMUNU ÖNE ÇIKIYOR

Maruf Türbeönü Lokantası İşletme Müdürü Mevlüt Tellioğlu da Konya mutfağının Selçuklu döneminden günümüze ulaşan güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu belirtti.

Coğrafi işaretli yemekleri geleneksel özelliklerini koruyarak yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Tellioğlu, kente gelen ziyaretçilere bamya çorbası, etli ekmek, furun kebabı, tirit ve yağ somununu önerdi.

Tellioğlu, Karapınar kuzusu ve kaliteli un kullanımının Konya mutfağının karakteristik özellikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kentteki ziyaretçi hareketliliğini artırdığına dikkat çeken Tellioğlu, oluşan yoğunluğun Konya gastronomisinin tanıtılması bakımından önemli bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

Tellioğlu, Konya’nın öne çıkan lezzetleri arasında bamya çorbası, etli ekmek, furun kebabı, tirit ve yağ somununu gösterdi.

53 LEZZET NOKTASI KONYA MUTFAĞINI DÜNYAYA TAŞIYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında uygulanan Lezzet Noktası projesi, Konya'nın geleneksel mutfak kültürünün daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor.

Asırlık tariflerden coğrafi işaretli ürünlere, geleneksel yemeklerden yöresel ürünlere kadar geniş bir gastronomi mirasına sahip olan Konya, festival boyunca ziyaretçilerine farklı tatları keşfetme imkanı sunuyor.

Kentte belirlenen 53 Lezzet Noktası ise yalnızca yemek yenilecek adresleri değil, Konya'nın geçmişten bugüne taşıdığı mutfak kültürünü de temsil ediyor. Festival aracılığıyla bu mirasın yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturulması, yöresel lezzetlerin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.