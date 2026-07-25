Hocam, çok büyük sıkıntılarım var. Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

Her iki kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. bu konu ile ilgili tedbirler. Doğru egzersiz tekniklerini kullanmaktır.

Bununla beraber magnezyum kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF, sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir.

Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.

MENOPOZ KORKSUN

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

Çok iyi yapıyorsunuz.

Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.

Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın.

Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yinede boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

EŞİM HAMİLE AMA...

Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

AŞ ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Sebzeve meyveler, vitamin,mineral ve posa kaynağıaçısından oldukçazengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3ve Omega-6 yağ asitleriaçısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğenyemesin.