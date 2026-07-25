İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/498 Esas

KARAR NO: 2025/134 Karar

Davacı BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar BEHÇET ERGAN vd. aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ İLE; dava konusu İstanbul İli, Sarıyer İLçesi, Rumelikavağı, 899 Ada, 30 Parselde kayıtlı, 3.067,00 m² yüzölçümlü, fundalık vasıflı taşınmazın 25/03/2025 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide B harfi ile gösterilen 92,12 m²lik kısmının (avalılar adına olan tapu kaydının) İPTALİ İLE, orman vasfı ile aynı adanın son parsel numarası verilmek kaydı ile Hazine adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, kalan kısmın davalılar üzerinde bırakılmasına,

2-25/03/2025 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokinin kararın eki sayılmasına,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan 6.448,15 TL harcın davalılardan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 93.062,00 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Yatırılan gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde hak sahiplerine iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde istinaf yolu açık olmak üzere 08/05/2025 tarihinde karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/06/2026

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