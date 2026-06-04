CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kabızlığın nedeni çok
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Tüm Yazıları

Kabızlığın nedeni çok

Eklenme Tarihi 04 Haziran 2026
Sürekli kabız oluyorum. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum ama bir işe yaramıyor. Bana bir çare doktor bey...

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahveden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlık yapabilir. Ayrıca erkenden tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir.

KEMİK ERİMESİ MESELESİ

Nafiz hocam, 45 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Bu hastalık neden olur?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz... Alkol ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek ve organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte östrojen hormonu azalır. Kırık riski artar.

ÖZENLİ TEMİZLİK ŞART


Teyzem rahatsızlandı. Üç aydır şikayetleri vardı. Geçen tahlilleri çıktı. 'Hepatit B mikrobu var' demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

Hepatit, karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hızlı yeme gaz yapar 03 Haziran 2026 Dikkatli iş yapın 02 Haziran 2026 Doğru beslen 01 Haziran 2026 Kabusum oldu 31 Mayıs 2026
Reha Muhtar’ın hayatı sadece haberlerden ibaret olmadı! 66 yıllık bir ömür, manşetlik aşklar, evlatlar ve vasiyet: Cenazeme gelmesin
Reha Muhtar’ın hayatı sadece haberlerden ibaret olmadı! 66 yıllık bir ömür, manşetlik aşklar, evlatlar ve vasiyet: “Cenazeme gelmesin”
Adana’da emekli polis oğlunu öldürdü
Oğlunu vurdu! Cesedinin başında polisi bekledi!
2 eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a doğru! Cimbom transferi bekletiyor
2 eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a doğru!
CHP’de FETÖ avı! Sevigen ve Uyanık gizli zoom toplantısını işaret etti: Ekrem İmamoğlu başroldeydi
Kılıçdaroğlu FETÖ çıkışıyla "zoom" çetesini işaret etti
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar hayatını kaybetti: Ölüm nedeni belli oldu
Reha Muhtar kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti