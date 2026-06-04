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Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahveden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlık yapabilir. Ayrıca erkenden tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir.Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz... Alkol ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek ve organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte östrojen hormonu azalır. Kırık riski artar.Hepatit, karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız.