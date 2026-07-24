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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Esas tedavi diyet olmalı

Eklenme Tarihi 24 Temmuz 2026

4 aydır ishalim var. Doktora gittim. "Çölyak hastalığı olabilir" dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

Bu hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur.
Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. İshal kilo kaybı olur.
Esas tedavi diyet uygulamasıdır.
Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.

STRES YAPAR

1 yıldır sivilcelerimle uğraşıyorum. 20 yaşındayım ve tahliller yapıldıktan sonra doktor, 'Stresten' dedi. Gerçekten stres, bu kadar etkili mi?
Stres hormonları etkiler. Bu da fiziksel ve psikolojik olarak bedenimizi değiştirir. Fiziksel etki olarak stres cildi yağlandırır.
Bu sivilce tekrarlama sürecini sürekli hale getirir.
Saç dökülmesine bile neden olabilir. Takmasan da olur olan konuları takma

KALFAYA DEĞİL DOKTORA

Adet düzensizliğim var. Eczane kalfası arkadaşım ilaç verdi. Baktım ki doğum kontrol hapıymış. Ben evli de değilim. Anlamadım. Ne yapayım?

Anlatayım.
Doktoruna muayene ol.
Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir.
Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapları değildir. Bu nedenle senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerekir.
Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır. Eczanedeki kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama kaş yaparken göz çıkartmamak da gerekir.

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