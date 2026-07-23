24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi?

Sendeki şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur. Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir. Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan çeşitli ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Her bir şikayetini başka bir hastalıkta yapabilir.

Sebebi sigara

Ağzımın içi sık sık yara oluyor. 3 yıla yakındır iki ayda bir periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?

Ağız içi aft, yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitamin-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarıdan romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram ve Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez Cildiye Uzmanı pikür testi yaptırmak gerekir. Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma. Her şeyi de kafana takıp stres sıkıntı yapma.

Şekerine baktır

Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

Beklediğin etki soğuk suda yok. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.