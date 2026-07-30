Vatanı korurken canını feda eden şehitlerin yakınları ile gazilerin özlük haklarını, maaşlarını ve statülerini düzenleyen yasa teklifinin hazırlıkları tamamlandı. Teklif ile şehitler için nüfus gibi resmi kayıtlara 'ölü' yerine 'şehit' ya da 'vatan kahramanı' ifadesi yazılacak.

Bir yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden teklif üzerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AK Parti Grubu ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar çalıştı. Çalışmalar, şehit ve gazi dernekleri ile birlikte yürütüldü.