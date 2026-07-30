Maaşlara iyileştirme geliyor! Şehit yakınları ve gazilere ilişkin teklif TBMM'ye taşınacak
Şehit yakınları ve gaziler teklifi Meclis gündemine geliyor. Maaşların iyileştirilmesi yönünde bir maddenin teklifte yer alması beklenirken, şehitler için kayıtlarda ‘şehit’ ya da ‘vatan kahramanı’ ifadesi kullanılacak.
Vatanı korurken canını feda eden şehitlerin yakınları ile gazilerin özlük haklarını, maaşlarını ve statülerini düzenleyen yasa teklifinin hazırlıkları tamamlandı. Teklif ile şehitler için nüfus gibi resmi kayıtlara 'ölü' yerine 'şehit' ya da 'vatan kahramanı' ifadesi yazılacak.
Bir yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden teklif üzerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AK Parti Grubu ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar çalıştı. Çalışmalar, şehit ve gazi dernekleri ile birlikte yürütüldü.
Teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeden sonra son şekli verilerek Meclis Başkanlığına sunulacak. AK Parti'nin imzaya da açtığı teklifte yer alması beklenen düzenlemeler şöyle:
|KONU
|MEVCUT DURUM
|YENİ DÜZENLEME
|TANIM YAPILACAK
|Mevcut yasalarda şehitlik ve gazilik tanımı bulunmuyor. Orman yangını, deprem gibi felaketlerde ölenlere de "şehit" deniyor. Terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda hâlâ kurşun taşımasına karşın gazi sayılmayanlar var.
|Şehit ve gazi tanımı yapılacak. Böylece kimlerin bu kapsama girdiği netleşecek. Terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda hâlâ kurşun taşımasına karşın gazi sayılmayanlar da kapsama alınmış olacak.
|MAAŞLAR VE ÖZLÜK HAKLARI
|Bir şehit babasının şu anda 6 bin lira gibi düşük bir maaş aldığı belirtiliyor.
|Şehit yakınları ve gazilerin aldıkları maaşların iyileştirilmesi yönünde bazı düzenlemelerin teklifte yer alması bekleniyor.
|ORTEZ, PROTEZ, SANDALYE
|Gaziler, tekerlekli sandalye, ortez ve protez gibi hayati medikal ihtiyaçlarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sınırları nedeniyle fiyat farkı ödemek zorunda kalıyordu. Gazilerden bu kapsamda 15 bin lirayı bulan kesintiler yapıldığı belirtiliyor.
|Yeni yasa ile gazilerin bu tür ihtiyaçlarından yapılan kesintiye son verilmesi bekleniyor.
|DEFİN YERİ ANNE-BABAYA SORULACAK
|Şehitlerin ebedi istirahatgâhları belirlenirken, eşlerin kararı öncelik taşıyor. Eşlerin tayin durumlarında mezarların geride kalması anne-babaları üzüyordu. Anne-babalar çocuklarının mezarlarını ziyaret edebilmek için yüzlerce kilometre yol gitmek zorunda da kalabiliyor.
|Teklif ile defnedilecekleri yer belirlenirken anne ve babanın da onayının alınması sağlanıyor.
VATAN KAHRAMANI
Şehit yakınlarını en çok üzen konuların başında resmi kayıtlarda çocukları için 'ölü' ibaresinin kullanılması geliyor. Ailelerden gelen yoğun talep üzerine burada da değişikliğe gidilecek. Nüfus başta olmak üzere resmi kayıtlarda vatan için hayatını vermiş olanlar için 'şehit' ya da 'vatan kahramanı' ifadesi kullanılacak.
Haber: Zübeyde Yalçın