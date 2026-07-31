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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Yumurta yeme

Eklenme Tarihi 31 Temmuz 2026

Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim?

HAYIR. Sakın! Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen hazımsızlıkların olabilir. Listeyi yaz... Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar. Ayağını yorganına göre, sofranı safrana göre uzat.

DOKTORA DANIŞ

Beş aydır menopozdayım. Şikayetim çok. Arkadaşlarım hormonlu menopoz ilacı içmemi önerdi. İyi gelir mi?
BOŞUNA sıkıntıya girmeyin. Şikâyetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları ve migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar komşu-eş-dostteyze reçeteleriyle içilmemelidir.

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