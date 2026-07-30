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Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan Cem Küçük Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

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Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Cem Küçük gözaltına alındı: Hakkındaki suçlamalar belli oldu


MASAK RAPORLARINDA PARA HAREKETLERİ

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarında tespit edilen para hareketleri ile Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde tehditte bulunduğu ve maddi menfaat talep ettiği yönündeki iddiaların birbiriyle örtüştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Cem Küçük gözaltına alındı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Cem Küçük gözaltına alındı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

TANIK BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ

Cem Küçük aleyhine tanıklık yapan kişilerin ifadelerinin ise farklı bir soruşturma kapsamında alındığı ve bu beyanların mevcut soruşturma dosyasına delil olarak girdiği belirtildi.

Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada-3

JANDARMA EKİPLERİ GÖZALTI İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Küçük'ü gözaltına aldı.

Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada-4

Sağlık kontrollerinden geçirilen Cem Küçük'ün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada-6 Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada-7 Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada-8
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