Cem Küçük adliyeye sevk edildi! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarında tespit edilen para hareketleri ile Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde tehditte bulunduğu ve maddi menfaat talep ettiği yönündeki iddiaların birbiriyle örtüştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cem Küçük gözaltına alındı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

TANIK BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ

Cem Küçük aleyhine tanıklık yapan kişilerin ifadelerinin ise farklı bir soruşturma kapsamında alındığı ve bu beyanların mevcut soruşturma dosyasına delil olarak girdiği belirtildi.