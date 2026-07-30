Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük kentsel dönüşümü olacak Ağır Bakım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde büyük taşınma başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbindeki, Meram Yeniyol ve Meram Eskiyol arasında bulunan ve Konyalıların Ağır Bakım olarak bildiği 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde taşınma sürecinin başlamasının Konya adına tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN MODERN TESİSİNİN YAPIMINI TAMAMLANDIK, BÜYÜK TAŞINMA SÜRECİ BAŞLADI" Başkan Altay, "Konya'mızın bir hayali daha gerçekleşiyor. Büyükşehir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Ülkemizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimize Ankara Yolu üzerinde kazandırdığımız Türkiye'nin en modern tesisinin yapımını tamamlandık ve artık büyük taşınma süreci başladı. Yüzlerce tankımız ve askeri aracımız Ağır Bakım'dan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor. Bu yolculuk yalnızca bir taşınma değil güçlü yarınlara atılan önemli bir adımdır. Bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir" ifadelerini kullandı.