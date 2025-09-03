Daha önce mide ülserim vardı. İyileştiğim için ilaca ara verdim. Ancak son iki-üç gündür yemekten sonra sırtımın ortasına yayılan ağrılar başladı. Çok uzun sürmüyor. İlaç kullanmaya başlamak doğru olur mu?

Evet. Uzun süreli açlıklar, ardından hızlı tokluk durumu eski mide yarasını başlatmış olabilir. İlaç başlamanız doktor kontrolünden sonra gerekebilir. Yağlı, kızartma yiyecekler, sigara, çay, çok yemek yeme. Asitli içecekler-meyveler, süt ve sütlü gıdalara dikkat etmek gerek.

KEPEKLİ EKMEK TÜKET

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Sürekli bir kabız bir ishal oluyorum. Ne yesek iyi gelir?

Anlattığın kadarı ile spastik kolit veya huzursuz bağırsak dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık- ishal atakları ile kendini gösterir. Kabızlıkta kullanılan bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. İç hastalıkları uzmanının takibinde kal. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin.

İLAÇ SAATİNE İYİ BAKIN

Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?

Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir. Uyku ve dışkılama düzeni önemli.

KALFAYA DEĞİL DOKTORA

Adet düzensizliğim var. Eczane kalfası arkadaşım ilaç verdi. Baktım ki doğum kontrol hapıymış. Ben evli de değilim. Anlamadım. Ne yapayım?

Anlatayım. Doktoruna muayene ol. Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir. Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapları değildir. Bu nedenle senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerekir. Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır. Eczanedeki kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama kaş yaparken göz çıkartmamak da gerekir.