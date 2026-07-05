Sürekli boğazım şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. Arkadaşlarım "Şeker hastası olursun" diyor. Doğru mu?

"Çok antibiyotik kullananlar şeker hastası olur" diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün.

İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte zatüre, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.

Menopozda dikkat!

53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

Kemik erimesinin birçok nedeni bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de menopoz.

Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.

İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, organ nakli, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek kemik erimesine yol açabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor.

Hıçkırık geçmiyor

Üç aydır ara ara hıçkırıyorum. Arka arkaya oluyor. Kesemiyorum. Nöbet gibi sanki. Tahlillerim normal çıktı. Böyle durumlarda ne yapayım?

Altı saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvurmak gerekir. Tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastayı yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.

39'u geçerse...

Bu ara herkesin ateşi çıkıp duruyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bu tip şikâyetlerde ne zaman hastaneye başvurayım?

39 dereceyi geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvurun veya 112'ye haber verin. Gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığın varsa bir hastane aciline başvurun. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa doktora başvuru yapın.