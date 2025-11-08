Hocam bizim ailede herkesin böbrek taşı var. İnternette okudum. Sebzeler de taş yapabiliyormuş! İnanamadım. Doğru mu bu? Bizde de bol bol sebze yenir. Bu yüzden mi taş var?

Hayır. Tabii ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.



TADIN KAÇMASIN



Hocam benim şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayı kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.



ÜROLOĞA GÖRÜN



Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?



Geçmiş olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, sürekli idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, tuvalet sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanı ile birlikte hareket etmeli.



DOKTOR TARÇIN



68 yaşındayım. Şeker hastalığım ve kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

Önce sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama en az 10 bardak su iç. Sıkıntı- stres-evham-kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. İlaç kullanmadan 'iyileşmedim' dersen sürekli tedavi karışır. Kendi kendine çelme takma.