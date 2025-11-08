PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Taş yapabilir

Taş yapabilir

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 8 Kasım 2025

Hocam bizim ailede herkesin böbrek taşı var. İnternette okudum. Sebzeler de taş yapabiliyormuş! İnanamadım. Doğru mu bu? Bizde de bol bol sebze yenir. Bu yüzden mi taş var?

Hayır. Tabii ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.


TADIN KAÇMASIN

Hocam benim şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayı kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.


ÜROLOĞA GÖRÜN


Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

Geçmiş olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, sürekli idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, tuvalet sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanı ile birlikte hareket etmeli.


DOKTOR TARÇIN


68 yaşındayım. Şeker hastalığım ve kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

Önce sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama en az 10 bardak su iç. Sıkıntı- stres-evham-kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. İlaç kullanmadan 'iyileşmedim' dersen sürekli tedavi karışır. Kendi kendine çelme takma.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bağırsaktan olabilir 07 Kasım 2025, Cuma Unutkanlığı unut 06 Kasım 2025, Perşembe Engel değildir 05 Kasım 2025, Çarşamba Sistite dikkat 04 Kasım 2025, Salı
Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un minik prensesi Jan Asya’ya bakın! Gupse Özay’a benzetildi
Barış'ın minik prensesi hayran bıraktı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Emekli zammı için yeni ipucu
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez’in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM’de
Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Fenerbahçe’den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda