CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede 16 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı

Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, annesi belediyede çalışan ve o sırada İstanbul'da bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi T.T.'ye gece saat 03:20 sularında sosyal medya üzerinden mesaj atmasıyla başladı. Başkanın, genç kıza annesinin evde olup olmadığını sorduğu ve ardından "Yaz bana" diyerek kendi şahsi telefon numarasını paylaştığı belirtildi.

"Evlisin, Kızınla Aynı Yaştayım" Uyarısına Rağmen Taciz Sürdü

Mağdur T.T., başkanın mesajlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek kendisine "Evlisin ve benim yaşımda kızın var, lütfen konuyu kapatalım" uyarısında bulundu. Ancak Hasbi Dede'nin bu uyarılara rağmen, "Sana güvenmek istiyorum", "Beni beğeniyor musun?", "Senden etkileniyorum" gibi ifadelerle taciz içerikli mesajlarına devam ettiği ifade edildi.

Ailenin Şikayeti ve Hukuki Süreç

Yaşadığı şoku ailesiyle paylaşan T.T.'nin ardından aile şikayetçi oldu. İlk ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasbi Dede, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Dede, cezaevine sevk edildi.

Annenin İsyanı: "17 Yıldır Bu Partideyim"

Belediye bünyesinde 17 yıldır çalıştığını ve partinin kadın kollarında görev aldığını belirten mağdurun annesi Nuray Hanım, yaşananlara tepki gösterdi. Seçim sürecinde başkan için gece gündüz çalıştıklarını belirten anne, olayın üzüntüsünü dile getirirken; mağdur T.T. ise "Korkarak hiçbir şey olmaz, korkarsak böyle şeyler daha çok devam eder" diyerek adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.