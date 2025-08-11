Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım.

Ama hala karnım şiş. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni basur olabilir mi?

Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz.

Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme.

Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Geçmiyorsa tekrar doktora gidin.

İDRAR KANLI OLABİLİR

23 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

Hayır. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır.

Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir.

İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş yoktur.



KİLOYU HAREKETSİZLİK YAPAR

Nafiz Hocam, kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?

Yoğurt şişmanlık yapar mı?

Ben de yoğurdu çok severim.

Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim.

Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım. 100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir. Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir.

Ama tedavinin yerini tutmaz.

Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.



GECE-GÜNDÜZ UYKUM VAR

24 yaşındayım. 3 yıldır gece uyusam da gündüz sürekli uykum geliyor. Memurum, işten atılma korkusu başladı.

Ne yapmalıyım?

Anlattıklarına bakılırsa narkolepsi hastalığı başlamış. Uyku hastalığı da denir. Narkolepsi, beynin uykuuyanıklık döngüsünü düzenleme işlevi ile ilgilidir. Uzun sürer. Nadir görülür. Gün içinde dayanılmaz uyku atakları olur. Ani yorgunluk yaşanır.

Nöropsikiyatrik bir durumdur. Yani hem sinir hastalıkları uzmanına hem de psikiyatri uzmanına ihtiyaç var.

Bu durumu ihmal etme. En kısa zamanda nörolojiye görün.