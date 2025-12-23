Gaziantep’te engelli bakım merkezinde şiddet iddiası: Gencin kafasına 6 dikiş atıldı
Gaziantep’te bir engelli bakım merkezinde kalan 28 yaşındaki Furkan Kaya’nın çalışanlar tarafından darp edildiği ve başına aldığı darbeler sonucu 6 dikiş atıldığı iddia edildi. Gencin vücudunda morluklar, tırnak izleri; kulağında şişlik, kafasında ezik, kaşında açılma gibi pek çok darp izine rastlandığı öne sürüldü. Aile, kamera kayıtlarının incelenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını isterken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te bir engelli bakım merkezinde kalan gencin çalışanlar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği ve kafasına 6 dikiş atıldığı iddia edildi. Darp edildiği iddia edilen engelli gencin ailesi ise yaşananlara tepki göstererek sorumluların cezalandırılmasını istedi.
PEK ÇOK KEZ DARP EDİLDİ
Olay, Gaziantep'te bulunan bir engelli bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Süreyya Kaya rahatsız olduğu için özel bir bakım evinde kalan 28 yaşındaki Furkan Kaya isimli engelli bir gencin vücudunun çeşitli yerlerinden birçok kez darp edildiği ve kafasına aldığı darbeler sonucu ise 6 dikiş atıldığı öne sürüldü. Olaydan haberdar olduktan sonra çocuklarını polis eşliğinde hastaneye götürülebilen aile, engelli gencin pek çok kez darp edildiğini, vücudunun farklı yerlerinde morluklar olduğunu ve son olarak kafasına 6 dikiş atıldığını öğrenince şok yaşadı. Yaşananlara tepki gösteren anne ve abla, sorumlular ile darp olayını gerçekleştiren şahıs ya da şahısların gereken cezayı almasını istedi.
"POLİS EŞLİĞİNDE AMBULANSLA ALARAK HASTANEYE GÖTÜRDÜK"
Yaşanan olayı anlatan abla Gizem Kaya, "Ağabeyim yaklaşık dört aydır annemin tedavi süreci nedeniyle Gaziantep'te Canel Engelli Bakım Merkezi'nde kalıyor. Bu süreçte biz sadece belirli günlerde kendisini görebiliyorduk. Oraya girdiği süreç içerisinde bir anda kilo kaybı yaşamaya başladı. Daha sonrasında ise darp izleri, gözünde yaralanmalar, kaşında açılmalar, kulağında şişme ve vücudunun belirli bölgelerinde darp izleri görünce nedenini öğrenmek istedik. Kamera kayıtlarını sorduk ama onlar kendisinin yaptığını, kaza olduğunu söyledi ve kayıtları paylaşmadı. Israr edince de bizi oradan kovdular. Sonrasında şikayet ederek polisle oraya gittik. Ambulansla ağabeyimi alarak hastaneye götürdük, gerekli işlemleri yapıldı, başına dikiş atıldı ve darp raporu aldık" dedi.