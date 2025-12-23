Beyoğlu’nda ilaçlama sonrası zehirlenme şüphesi: 5 kişilik aile hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 15:52

İstanbul Beyoğlu'nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı. Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. (35) sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan ailenin yaşadığı evde AFAD ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KUSMA VE KAŞINTI ŞİKAYETİ BAŞLADI

Olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından da içeride temizlik yaptı. Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı. Baba İsmet K.'nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.