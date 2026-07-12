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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Şimdiden tedbir al

Eklenme Tarihi 12 Temmuz 2026

Açlık şekerim 105, tokluk 107. Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?

Aslında bir yanıyla doğru. Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş.

Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Mutlaka diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şekerli gıdalardan sakın. Bu yolun ilerisinde şeker hastalığı karşımıza çıkmasın diye şimdiden tedbir al.

TEMİZLİK ŞART

Teyzem rahatsızlandı. Üç aydır şikayetleri vardı. Geçen tahlilleri çıktı. 'Hepatit B mikrobu var' demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

Hepatit, karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız. Bu şekilde ömür boyu.

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