Açlık şekerim 105, tokluk 107. Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?

Aslında bir yanıyla doğru. Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz.

Açlığın 105.100'ü geçmiş.

Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Mutlaka diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şekerli gıdalardan sakın. Bu yolun ilerisinde şeker hastalığı karşımıza çıkmasın diye şimdiden tedbir al.

TEMİZLİK ŞART



Teyzem rahatsızlandı. Üç aydır şikayetleri vardı. Geçen tahlilleri çıktı. 'Hepatit B mikrobu var' demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

Hepatit, karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim.

Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız. Bu şekilde ömür boyu

GREYFURT İLAÇLARA TERS



50 yaşında tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek çıktı. İnternette 'Greyfurt suyu içmeyin' diyor. Doğru mu?

Greyfurt suyu bazı ilaçların etkisini azaltır.

Kolesterol, tansiyon ve mide ilaçları ile psikiyatri ilaçları, bazı ağrı kesiciler greyfurt suyundan olumsuz etkilenir. Aynı zamanda kalp ritim bozukluğu ilaçları da bu gruba dahildir. Doktoruna danışmadan greyfurt suyu içmen sakıncalıdır

GAZ PROBLEMİ



Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır.

Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç.

Ayağını ve karnını sıcak tut.

DAYANAMIYORUM



Romatizma ağrılarım çok arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz artıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisi ile ilgili bir yazı yazmıştınız. Bana faydalı olur mu?

Ozon tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok.

Ağrı kontrolünde önemli faydaları bulunuyor. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor.