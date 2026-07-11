Demet Şener ile Tolga Arman’ın 5 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni
Eski Türkiye güzeli Demet Şener ile iş insanı Tolga Arman, 5 yıllık ilişkilerini fikir ayrılıkları nedeniyle dostça sonlandırdı. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile çocukları için bir araya gelmesinin bu ayrılıkta bir etkisi olmadığını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
DEMET ŞENER'İN İLİŞKİ KRONOLOJİSİ
|
Dönem / Yıl
|
İlişki Yaşanılan Kişi
|
Durumu / Detay
|
2005 - 2018
|
İbrahim Kutluay
|
Evlilik (2 çocuk sahibi, boşandı)
|
2019 - 2021
|
Cenk Küpeli
|
Evlilik (Boşandı)
|
5 Yıllık Süreç
|
Tolga Arman
|
Beraberlik (Fikir ayrılığı nedeniyle dostça ayrıldılar)
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