Demet Şener ile Tolga Arman’ın 5 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni

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Demet Şener ve Tolga Arman neden ayrıldı?

Ünlü çift, ilişkilerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına dostça yollarını ayırdıklarını açıklamıştır.

İbrahim Kutluay ile yan yana gelmesi ayrılığa mı sebep oldu?

Hayır. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile sadece çocukları Ömer'in mutluluğu ve başarısı için bir araya geldiklerini, bu durumun Tolga Arman ile ayrılmalarında hiçbir etkisi olmadığını belirtmiştir.

Demet Şener ve Tolga Arman daha önce ayrılmış mıydı?

Evet. Çift geçen yıl ağustos ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamış, ancak ekim ayında yeniden barışmıştı. Son ayrılık kararıyla 5 yıllık ilişkileri tamamen son buldu.

MERAK EDİLENLER Demet Şener ve Tolga Arman neden ayrıldı? Ünlü çift, ilişkilerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına dostça yollarını ayırdıklarını açıklamıştır. İbrahim Kutluay ile yan yana gelmesi ayrılığa mı sebep oldu? Hayır. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile sadece çocukları Ömer'in mutluluğu ve başarısı için bir araya geldiklerini, bu durumun Tolga Arman ile ayrılmalarında hiçbir etkisi olmadığını belirtmiştir. Demet Şener ve Tolga Arman daha önce ayrılmış mıydı? Evet. Çift geçen yıl ağustos ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamış, ancak ekim ayında yeniden barışmıştı. Son ayrılık kararıyla 5 yıllık ilişkileri tamamen son buldu.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.