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Demet Şener ile Tolga Arman’ın 5 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni

Eski Türkiye güzeli Demet Şener ile iş insanı Tolga Arman, 5 yıllık ilişkilerini fikir ayrılıkları nedeniyle dostça sonlandırdı. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile çocukları için bir araya gelmesinin bu ayrılıkta bir etkisi olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
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Demet Şener ile Tolga Arman ayrıldı mı?

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminde yer aldı. İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile 2018 yılında boşanan ve ardından 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evlilik yaşayan Şener, uzun süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşıyordu.

5 yıllık aşkta mutsuz son!

Fikir ayrılıkları yaşayan ünlü çiftten kötü haber geldi. Mutluluklarıyla dikkat çeken aşıklar, beş yıllık birlikteliklerini dostça sonlandırma kararı aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Demet Şener ile Tolga Arman’ın ilişkisi neden bitti?

Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Benim de mutluluklarına birkaç kez şahitlik ettiğim aşıklar, fikir ayrılıkları nedeniyle beş yıllık ilişkilerini dostça sonlandırmış!

Demet Şener ile Tolga Arman’dan ayrılık açıklaması

Hoş, birçok kez ayrıldıkları yolunda çıkan dedikodular geçen yıl ağustosta gerçek olmuş; ancak ayrılığa fazla dayanamayan aşıklar ekim ayında barış çubuklarını tüttürmüşlerdi. Ancak görünen o ki, yama dikiş tutmamış. İki tarafla da konuşup ayrılığı teyit ettim:

Dostça yollarımızı ayırdık

'Fikir ayrılıklarımız nedeniyle birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık' dediler. Bu arada Demet Şener'e, en son oğulları Ömer'in maçlarını izlemek ve başarısını kutlamak için eski eşi İbrahim Kutluay ile bir araya gelmesinin ve samimi pozlar vermelerinin ayrılmalarında etkisi olup olmadığını sordum.

Demet Şener: Çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik

'Hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok' cevabını verdi. Ne diyeyim, ikisi için de hayırlısı olsun"

Demet Şener’in ilişki kronolojisi

DEMET ŞENER'İN İLİŞKİ KRONOLOJİSİ

Dönem / Yıl

İlişki Yaşanılan Kişi

Durumu / Detay

2005 - 2018

İbrahim Kutluay

Evlilik (2 çocuk sahibi, boşandı)

2019 - 2021

Cenk Küpeli

Evlilik (Boşandı)

5 Yıllık Süreç

Tolga Arman

Beraberlik (Fikir ayrılığı nedeniyle dostça ayrıldılar)

Demet Şener hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Demet Şener ve Tolga Arman neden ayrıldı?

Ünlü çift, ilişkilerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına dostça yollarını ayırdıklarını açıklamıştır.

İbrahim Kutluay ile yan yana gelmesi ayrılığa mı sebep oldu?

Hayır. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile sadece çocukları Ömer'in mutluluğu ve başarısı için bir araya geldiklerini, bu durumun Tolga Arman ile ayrılmalarında hiçbir etkisi olmadığını belirtmiştir.

Demet Şener ve Tolga Arman daha önce ayrılmış mıydı?

Evet. Çift geçen yıl ağustos ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamış, ancak ekim ayında yeniden barışmıştı. Son ayrılık kararıyla 5 yıllık ilişkileri tamamen son buldu.

MERAK EDİLENLER

Demet Şener ve Tolga Arman neden ayrıldı?

Ünlü çift, ilişkilerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına dostça yollarını ayırdıklarını açıklamıştır.

İbrahim Kutluay ile yan yana gelmesi ayrılığa mı sebep oldu?

Hayır. Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile sadece çocukları Ömer'in mutluluğu ve başarısı için bir araya geldiklerini, bu durumun Tolga Arman ile ayrılmalarında hiçbir etkisi olmadığını belirtmiştir.

Demet Şener ve Tolga Arman daha önce ayrılmış mıydı?

Evet. Çift geçen yıl ağustos ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamış, ancak ekim ayında yeniden barışmıştı. Son ayrılık kararıyla 5 yıllık ilişkileri tamamen son buldu.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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