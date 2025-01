46 yaşındayım. 4 yıl önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Doktorun tüm dediklerini yapıyorum. İnternette araştırdım. Şeker hastalarının aşk hayatı kötü gidiyormuş! Doğru mu bu?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez, diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz.

Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabetin sinirlerde hasara yol açması nedeniyle erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesi yavaşlayabilir.

Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapman durumu doktorunuza anlatmanız gerekir. Size en doğru bilgiyi doktorunuz verir.



DERDİM KAYNANAM

İç güveysiyim. En büyük derdim kaynanam! Hanımla ilişkiye gireceğiz, kapının önünde hep tıkırtı yapıyor. Işığı yanıp söndürüyor. Kabus gibi. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim?

BENCE önce kaynananın elini öp.

Kendi halini anlat. Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini anlat. Başladığın ilacı anlat.

Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.



AŞKTA KRİZ YAŞIYORUZ

Üç ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. İki ay önceye kadar hanımla ufak tefek beraber oluyorduk. Korka korka da olsa idare eder haldeydik. İki hafta önce yeni ilaç başladık. Durum bozuldu. Hareket yok. Ne yapalım?

OLUR. Her ilaç bedene girdikten sonra etkisini, yan etkisini gösterir.

İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir. Başka tedaviler planlanır. Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok. Yaşam bütünüyle tam ve güzel. Aktif cinsel yaşam hayati önemdedir. Eşiniz her zorlukta yanınızda olduğunu göstermiş.



HANIMA BAKAMAZ OLDUM

54 yaşındayım. 5-6 aydır hanıma faydam dokunmuyor. Başlarken bitiyorum. İlişki için gerekli haplardan alayım mı?

ÖNCELİKLE sorunu eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve isteği engeller.

Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen doktorunuza bilgi verin.