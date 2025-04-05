Tatilciler dönüyor! Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk var

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Tatilciler yola çıktı, otoyol Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluştu. (İHA)

EKİPLER BELİRLİ NOKTALARDA KONTROLLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

9 günlük tatilin bitmesine kısa bir süre kala yola çıkmaya başlayan diğer sürücüler ise Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu.

Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ- İSTANBUL YOLUNDA YOĞUNLUK

Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.