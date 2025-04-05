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Tatilciler dönüyor! Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk var

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine kısa bir süre kala yollara çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde de zaman zaman yoğunluk meydana geldi. 43 ilin geçiş güzergâhı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de ise sağanak yağış etkili oldu.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 15:44
Tatilciler dönüyor! Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk var

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Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Tatilciler yola çıktı, otoyol Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluştu. (İHA)Tatilciler yola çıktı, otoyol Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluştu. (İHA)

EKİPLER BELİRLİ NOKTALARDA KONTROLLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

9 günlük tatilin bitmesine kısa bir süre kala yola çıkmaya başlayan diğer sürücüler ise Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu.

Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ- İSTANBUL YOLUNDA YOĞUNLUK
Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

43 ilin geçiş güzergahında sağanak yağış etkili oldu. (İHA)43 ilin geçiş güzergahında sağanak yağış etkili oldu. (İHA)

Ülkenin dört bir yanından bayram tatilinden dönen vatandaşların büyükşehirlere yolculuğu devam ederken, 43 ilin geçiş güzergâhı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu. Araç trafiğinin yoğun olduğu bazı karayolları havadan görüntüledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış, özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı; ıslanan yolların kayganlaşmasıyla birlikte zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yağmurla birlikte artan trafik riski karşısında polis ekipleri güzergahlarda görev alarak ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, tatil dönüşü trafiğinin artmasıyla birlikte sürücülere sosyal medya platformları üzerinden dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan paylaşımda, dönüş yolculuklarının devam ettiğine dikkat çekilerek, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği için trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Kurallara uymak hayat kurtarır. Dönüş yolculuğu başladı. Yolda sevdiklerimize kavuşmanın heyecanı kadar trafikteki sorumluluğumuzu da unutmayalım. Birkaç dakikalık dikkat, bir ömrü değiştirebilir. Güvenli yolculuklar" ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor

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