Karnımda şişlik oluyordu. Çabuk yorulup, başım terliyordu. Ultrason ve ilaçlı tomografi çektirdim. Mide duvarında kalınlaşma ve kan düşüklüğü çıktı. Neden oluyor?

ÖNCELİKLE mide duvarında kalınlaşmalar en sık gastrit durumlarında görebildiğimiz değişikliklerdir. Farklı durumlarda da bu değişiklikler görülebilir.

Kansızlık, eğer mide yüzeyi zarar görmüşse, buna bağlı vitamin emilmesinde bozukluklara neden olabilir. Kan şeker düşmeleri, tiroit bezi fazla çalışması gibi durumlarda karşımıza çıkabilir. Çabuk yorulma, terleme gastritle ilgili olmayabilir.

MAYDANOZ AŞKINA

Menopozdayım. Eşimle ilişkide sorun yaşıyorum. Menopozdaki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal bir tarif verir misiniz?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz.

Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulyenin 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur.

Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.

19-50 yaş arası erişkinlerin günde bin miligram kalsiyum alması gerekir.

Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir.