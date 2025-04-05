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Dünün reyting birincisi kim? 4 Nisan 2025 Total ve AB reyting raporu

4 Nisan reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor ve sorgulanıyor. TV tutkunları, Total, AB ve ABC listelerinde hangi yapımların öne çıktığını araştırıyor. Dün akşam ATV'de iddialı dizi Sustalı Ceylan, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de ise Survivor yayındaydı. Peki 4 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam TV'de en çok izlenen program hangisi oldu?

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:13
Dünün reyting birincisi kim? 4 Nisan 2025 Total ve AB reyting raporu

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4 Nisan 2025 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar, Total, AB ve ABC gruplarında hangi sıralamalarda yer aldı? Hangi program izleyicilerden daha fazla ilgi gördü? İşte dünün reyting sonuçları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total grafiğinde Show TV'nin dizisi "Kızılcık Şerbeti" birinci sırada yer aldı. ATV'nin gündüz kuşağı programı "Esra Erol'da" ikinci olurken, "Arka Sokaklar" dizisi üçüncü sıraya yerleşti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AB REYTİNG SIRALAMASI

AB grubunda "Kızılcık Şerbeti" birinci sırada yer aldı. Dizinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada ATV'nin başarılı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABC REYTİNG SIRALAMASI

AB grubunda "Kızılcık Şerbeti" ilk sırada yer aldı. Dizinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

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