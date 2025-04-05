Dünün reyting birincisi kim? 4 Nisan 2025 Total ve AB reyting raporu

4 Nisan 2025 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar, Total, AB ve ABC gruplarında hangi sıralamalarda yer aldı? Hangi program izleyicilerden daha fazla ilgi gördü? İşte dünün reyting sonuçları...