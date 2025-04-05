Dünün reyting birincisi kim? 4 Nisan 2025 Total ve AB reyting raporu

4 Nisan 2025 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar, Total, AB ve ABC gruplarında hangi sıralamalarda yer aldı? Hangi program izleyicilerden daha fazla ilgi gördü? İşte dünün reyting sonuçları...
(Takvim Foto Arşiv)
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total grafiğinde Show TV'nin dizisi "Kızılcık Şerbeti" birinci sırada yer aldı. ATV'nin gündüz kuşağı programı "Esra Erol'da" ikinci olurken, "Arka Sokaklar" dizisi üçüncü sıraya yerleşti.
(Takvim Foto Arşiv)
AB REYTİNG SIRALAMASI
AB grubunda "Kızılcık Şerbeti" birinci sırada yer aldı. Dizinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada ATV'nin başarılı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.