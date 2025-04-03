60 yaşındayım. 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu şikayet neden olur? Doktora gitmek gerekir mi?

KULAK çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir.

Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Şikayetlerin araştırılsın.



KAYGI YAPMA

3 yıllık evliyim. Eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Yanlış anlar diye korkuyorum.

EŞİNE güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir.

Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur.



BOMBA GİBİDİR

23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Ben kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor.

Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir?

EVET daha da tehlikeli.

Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, TİP-2 diyabet yani şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku apnesi sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum.



BENDE TAM TERSİ VAR

3 yıldır evliyim. Pek çok erkek erken boşalmadan şikayetçi. Ancak ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum.

Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür.

Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.

Ergenlik döneminde görülebilir.

Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir.

Eşinle sıkıntını paylaş.



GÜÇLENMELİYİM

Nafiz hocam, hipertansiyon hastasıyım. Cinsel gücümü arttırıcı bitkisel ilaçlar ve viagra kullanıyorum.

Bunların zararı olur mu?

KAFANA göre ilaç kullanma.

Özellikle hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar, diğer damar genişleticilerle birlikte kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğüne yol açar. Diğer performans arttırıcı olduğu ifade edilen ilaçlarda hangi etken maddeler içerdiği belli olmayan kaçak ürünler olabilir.

Ayağını yorganına göre uzat. Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir.

Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün.