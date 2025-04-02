21 yaşında bir bayanım. Günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.

ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme.

Görüşme, söz, nişan süreçleri var. Yani Kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor.

Karar veriyor. Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin.



SIKMA CANINI

Evleneli 2.5 yıl oldu. Erken boşalma sorunum var. İnternette birçok öneri okudum ancak aklıma yatmadı!

Mutlu olmak istiyorum. Acaba önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Muayene etmeden önerebileceklerim bunlar. Canını sıkma.



FAZLA TÜKETME

Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum.

Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor.

Neden sizce?

ÜRTİKER dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır.

Stres, aşırı heyecan, besin alerjisi, mantar enfeksiyonları ürtikere neden olabilir. Döküntü olmadan önce yediğiniz yiyecekleri gözden geçirmeyi unutmayın. Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırman uygun olacaktır. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık, deniz mahsulleri, kurutulmuş meyveler ürtikere neden olabilir.