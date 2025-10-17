SAFTA TAŞI KABUSU



82 yaşındayım. 8 yıl önce Bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ama riskli olduğum için alınmıyor. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

SAFRA kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Hastalarımıza bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

DİYABETE OZON TERAPİSİ

2 yıldır şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş.

Ben de yaptırabilir miyim? İşe yarar mı?



OZON tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığı tedavisinde diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır.

Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur.



Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır. Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Ayrıca manyetik alan tedavisi de şeker hastalığında ve neden olduğu sorunlarda destekleyici bir tedavidir.