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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 19 Eylül 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Sabırsızım

Yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyor. Normal mi? Değilse ne yapabilirim?
ANLATTIKLARIN hastalık değil.
Erken boşalma, evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir.
İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz.
Merak edilecek bir durum yok.
Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin mutlu mu?
Önemli olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.
Her 3-4 erkekten birinde olur. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

SIKINTIM BÜYÜK
58 yaşındıyım. 3 aydır sıkıntım var. İlişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok. Hanımı zorlamıyorum kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?
HEMEN Üroloji Uzmanı'na git.
İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir.
Bu durum ilişkiyle ilgili olmayabilir.
Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme.
Mesane kanserleri ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir.

TANSİYONUM ÇIKTI
Tansiyonum yükseldi, doktora gittim. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı yaşadım. Suçlu tansiyon mu?
YENİ başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. Ancak yeni başlanan ilaç, yan etki göstermiş olabilir.
Hemen doktoruna git. Bu ilacı kesip yeni ilaç başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok. Tedbir var. Stresini ve yemeklerin tuzunu azaltmayı da unutma.

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