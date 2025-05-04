Eşim yeni doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu?

Uygun zaman nedir? Bebeğe zarar verir mi?



EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Genellikle erkek , kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.



PROSTATA DİKKAT

Nafiz Bey, 3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım da ağrıyor. Neden olabilir?



İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'nın görmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden muayene ol. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.



GEÇ KALMADAN DOKTORA

İki haftadır geceleri terlemeye başladım. Üstümü örtmedim ama bu sefer de üşüdüm. Bademciklerim şişti. 5 gün önce antibiyotik kullandım ama yine geçmedi. Şimdi ne kullanayım?



GECE terlemesi önemli bir şikayettir. Beraberinde boğazınızın şişmesi, kilo vermeniz de ilave edildiğinde hipertroidi (tiroit bezinin çok çalışması), tüberküloz, lenfoma, Brusella hastalığı da dahil olmak üzere bazı hastalıkların araştırılması gerekiyor. Yani tespitlerini yapmışsın. Sırada tedavilerin var. tetkiklerinle tanıyı koyup tedavi edelim. Geç kalmayın. Gece terlemeleri sürekli oluyorsa, ateş-kilo kaybı genel durumu bozan ek şikayetlerle birlikteyse, uykudan uyandıracak kadar şiddetliyse vakit kaybetmeden doktor muayenesi yaptırmak gerekir.



PANİK YAPMAYIN

51 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. 'Rahim kalınlaşması var' dedi. Haftaya tekrar gideceğim ama tedavisi var mı?



VAR. Rahim kalınlaşmasına 'Endometrial hiperplazi' diyoruz. Tedavisi var. Sıklıkla ilaç tedavisi ile düzelebilir. Tedavinin dozu ve uzunluğu hastaya göre değişmekle birlikte doktorunuz size uygun tedavi planını sunacaktır. Tedavi sonunda tekrar rahimden parça almak yani 'endometrial biyopsi'gerekebilir. Eğer problem devam ediyorsa diğer tedavi seçeneklerine (diğer ilaçlar veya cerrahi) geçilebilir. Rahim alınması ameliyatı çocuk isteği olmayan ve biyopsi sonucu 'atipik hiperplazi' tanımlaması olan hastalar için bir seçenektir.



ANTİBİYOTİK CİĞERİ BOZAR

Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar.

Doğru mu?



ÇOK antibiyotik kullananlar böbrek hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz Uzmanı'nı dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.