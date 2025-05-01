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Fıtıkta tık yok

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 1 Mayıs 2025

1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır ağrısı devam ediyor.
Cinsel ilişkide sertleşmiyor.
Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR.
Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur.
Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin.

KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ
22 yaşındayım. Üniversitede okuyorum. Rahim ağzı kanserinin aşısı varmış.
Yaptırabilir miyim?
Bilgi verebilir misiniz?
EVET yaptırabilirsiniz.
Rahim ağzı kanserine neden olan Human Papilloma Virüs için hazırlanmış bir aşıdır. İkili ve dörtlü aşı çeşitleri vardır. Bu iki aşı 9-26 yaş kızlara ve kadınlara HPV testi yapılmaksızın üç doz halinde aşı yapılabilir.
Ayrıca 43 yaşa kadar kadınlarda yapıldığında aynı etkinin var olduğu gösterilmiştir.
Aşı yapılsa da diğer tiplerle kanser gelişebileceğinden Pap Smear taramasına devam edilecektir. Her iki aşı da etkili olabilmesi için üç doz kas içerisine yapılmalıdır. Dörtlü aşı aşının ilk dozu yapıldıktan sonraki 2. ve 6. aylarda tekrarlanmalı, ikili aşı ise 1. ve 6. aylarda tekrarlanmalıdır.

BİR ŞEY SÜRMEYİN
48 yaşındayım ve bankacıyım. Yüzümü gençleştirmek istiyorum.
Ama kafamı karıştıracak kadar çok ihtimal var.
Cevabınızı bekliyorum.
ÖNCE cildinizin sağlığı için gerekli muayeneyi olun. İç hastalıkları uzmanı veya cildiye uzmanına gidin. Tiroit testleri, D vitamini, tam kan sayımı gibi cilt sağlığını belirleyen özelliklerinizi tespit edip tedavi planlayın. Yoksa hemen yüzünüze bir şey sürüp sıktırarak sağlık, güzellik olmaz. Ardından ozon tedavisi, PRP Tedavisi ve mezoterapi gibi hem tedavi hem de güzellik verici yöntemleri seçeriz.
Son olarak duşunuza arıtma taktırabilirsiniz.
Böylece cildinizin sağlığını uzun süreli muhafaza edebilirsiniz.

HALSİZLİK YAPAR
Doktor Bey, son 2 aydır adet kanamam giderek arttı. Dinleniyorum ama halsizliğim geçmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım?
ADET kanamaların, düzenli aralıklarla, ancak fazla miktarda 7 günden uzun süreyle oluşuyorsa "Menoraji" dediğimiz durum akla gelir. Normal bir adet düzeni ortalama 28 gün (7 gün daha fazla veya daha az olabilir)devam eder. Kanama yaklaşık 4 gün (2 gün fazla veya az olabilir)sürer. Beklenen ortalama kan kaybı 40 mililitre (20 mililitre fazla veya az) olabilir. Yani yaklaşık bir su bardağının beşte biri. Bu tariflerden fazla olması durumunda demir kaybı olur. Kansızlık başlar. Halsizlik, çarpıntı ve bir sürü şikâyet eklenebilir.
Hemen kadın hastalıkları uzmanı veya İç hastalıkları uzmanına başvur.
Tedbir al.

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