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Ankara Çubuk’ta silahlı saldırı: Hatice Çınar toprağa verildi
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Ankara Çubuk’ta silahlı saldırı: Hatice Çınar toprağa verildi

Giriş Tarihi: 4.05.2025 18:02:02

Komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Hatice Çınar, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde , komşusu Murat Açıkgöz'ün (50) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Çınar , Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Olay, 2 Mayıs akşamı meydana geldi . İddiaya göre, Murat Açıkgöz, komşusu Hatice Çınar'ı başından vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etti.

Çınar'ın cenaze namazı, baba ocağı olan Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde bulunan Tokluoğlu Camii'nde kılındı . İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Hasanoğlan Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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