Ankara Çubuk’ta silahlı saldırı: Hatice Çınar toprağa verildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde , komşusu Murat Açıkgöz'ün (50) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Çınar , Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Olay, 2 Mayıs akşamı meydana geldi . İddiaya göre, Murat Açıkgöz, komşusu Hatice Çınar'ı başından vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etti.
Çınar'ın cenaze namazı, baba ocağı olan Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde bulunan Tokluoğlu Camii'nde kılındı . İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Hasanoğlan Mezarlığı'na defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.