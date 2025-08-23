PODCAST CANLI YAYIN
Rüzgar bile etkiler

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

23 Ağustos 2025

Eşim 49 yaşında ve 29 yıllık evliyiz. 29 yıldır eşimin migreni var. Baş ağrıları eşimin muayyen günlerinde ortaya çıkıyor. Acaba hormonal değişim sebebiyle ya da mineral değişiklikleriyle ilgili olabilir mi? Ne önerirsiniz?

Adet döneminde hormonal değişiklik olur. Bazı bedenlerde bu değişiklik migren atağı başlatabilir. Kalsiyum, magnezyum, çinko tuz değişiklikleri de migren atağı tetikleyicisi olabilir. Kansızlık, kan şeker düşüklüğü, depresyon, tansiyon düşüklüğü, boyun fıtıkları tetikleyici de olabilir. Lodos, nemli havalar, yüksek ses, güçlü ışık migren atağı başlatabilir. Hemen bir doktor bulun. Tetkiklere başlayın.

SENDROMA İŞARET

Bankacıyım. Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum. Eklem ağrım geçmiyor. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

BULAŞICI OLABİLİR

28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Bir çocuğum var. Eşimde cinsel mikrop çıkmış. Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?

Eşinde bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli. Bulaşıcı mikrop varsa sen de muayene olmalısın. Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.

DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.

TURNA YEMİŞİ İYİ GELİR

74 yaşında kadınım. İdrar enfeksiyonum var. Antibiyotik içiyorum. İdrarda koku yaptı. Yanmam var. Bol su içiyorum ama geçmiyor. Korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Önce korkmayı bırak. Bağışıklığın azalır. Sen yine de gilaburu içmeyi ihmal etme. 5 gün sabah öğle akşam yarım çay bardağı. Turna yemişi al 3 öğün 1 yemek kaşığı iyi çiğneyerek yut. Antibiyotik bitince idrar tahlili yaptır.

