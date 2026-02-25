RAMAZAN'DA KİLO VERMEK

Nafiz hocam, çok kiloluyum. Kilo vermek istiyorum. Ramazan ayında kilo vermek mümkün müdür?

Mümkün. Yeter ki doğru davranalım. İftar ve sahur arasındaki beslenmeyi doğru ayarlayacağız. Açlığınızı zorlamayacak bir plan yapacağız. Bu kişiye özel doktoru tarafından belirlenen bir tekniktir. Onun için bireysel zanlarınızla ya da internetle hareket etmektense kendi bedeninizi bilen, bunun için hazırlanan bir planı size sunan bir doktordan bilgi alın. Özellikle sahurda karbonhidrat gruplarından uzak kalacaksınız.

TURP TÜKET

Karaciğer yağlanmam var. Bitkisel olarak ne tavsiye edersiniz?

Karaciğer yağlanması çoğunlukla altta yatan sebep düzelince düzelir, geriler. Tedavi genellikle yağlanmaya yol açan sebebe göre yapılır. Örneğin; aşırı kiloların verilmesi, yüksek kan trigliserid seviyesini düşürmek, varsa şeker hastalığını kontrol altına almak hastalığı geriletir. Tedbir almayanlarda karaciğer yetersizliği nedeniyle karaciğer nakline ihtiyaç duyulabilir. Sebze ağırlıklı beslen. Enginar, turp, keçiboynuzu, ayva sofranızda bulunsun. Su iç...

KANSER PANİĞİ!

30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF- 1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi planı yapılabilir. Düzenli takip edileceğin doktorunu bul.