İFTAR SONRASI EGZERSİZ

Günlük hayatta çok spor yapan birisiyim. Oruçlu olduğum için Ramazan ayında sporumu nasıl düzenlemem lazım?

Özellikle egzersizler iftar sonrasına saklanmalı. Hem yemek sonrası sindirim sistemi rahatlanması açısından hem de beden aktivitesi yemek sonrası kanşeker metabolizma düzenlenmesi açısından çok önemlidir. Maalesef iftardan sonra herkes yatıp uzanmaya çalışır. Sakın bunu yapmayın.

TATLANDIRICIYI BIRAK

Nafiz hocam, şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Çayıkahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.

GÖĞSÜM YANIYOR

61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı! Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?

Aslında şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır. Sonuçları bana gönder.

BANA BİR ÇARE

İltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığı. Bana bir çare hocam...

Stres, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir. Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım. Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon Tedavisi ve Mıknatıs Yatak Tedavisi (PEMF TERAPİ) İyileşme süresini ve hızını arttırabilir. Aynı doktor takibinde kalmalısın. Takip önemli.

KANSER KORKUSU

Nafiz hocam, annem yumurtalık kanseri oldu. 30 yaşındayım. Nasıl tedbir alayım?

Yumurtalık kanserlerinin yüzde 10-15'i genetik geçişle ortaya çıkıyor. Bu nedenle ailesinde yumurtalık kanseri ve meme kanseri olan bireylerin bilinmesi ve farkındalık çok önemli. Sağlıklı beslen. Düzenli egzersiz yap. Kilo fazlan varsa kilo ver. Yağlı besinlerden, aşırı kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden uzak dur. Düşük yağlı diyet, taze meyve tüketimi, zencefil, domates suyu, yeşil çay, biberlerin bitki türleri, kuruyemişler, marul ve keten tohumu tüketilmesi tavsiye edilir. İlaç ve vitaminleri bilinçli kullan.