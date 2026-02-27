Nafiz hocam, tam bir çay tiryakisiyim. Ramazan ayında çay içmek sakıncalı mıdır?

İftardan sonra hemen çay içmemeli. Fitoterapik, sağlıklı ve sindirimi kolaylaştıran bir çay tarifi veriyorum. Bir su bardağı suyu kaynatın. Bardağa doldurun. Bir çay kaşığı biberiye, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı nane koyduk. Eğer varsa bir çay kaşığı da yeşil çay koyup karıştırın ve için. Afiyet olsun.

SIKINTILI İÇ ÇEKME

Midemde gaz sıkışıyor. 2 yıldır da bir çare bulamadım. Ayrıca ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Rahatsız ediyor. Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az az sık sık yemek ye.

İLAÇLARI KARIŞTIRMA

19 yaşındayım. 2 yıldır fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. 'Beraber içilmez' dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?

Mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yapabilir.

KİSTE DİKKAT

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?

Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin Polikistik Over Sendromu'dur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında polikistik over kaynaklıdır. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol.