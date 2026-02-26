CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Basen sorunu

Eklenme Tarihi 26 Şubat 2026

Basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?

Ailesel yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir.


DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

KİREÇLENMEYE PRP

Annemin dizleri ağrıyor. Kireçlenme vardı. "Kıkırdak da erimiş" dediler. PRP işe yarar mı?

Yarayabilir. Ama önce muayenesini yapmak, filmlerini görmek gerekir. Trombositten zengin, kök hücre içeren kan sıvısı diz eklemi içine verildiğinde, eklem içi yara tamiri başlıyor. Ayrıca azalmış eklem arası sıvı söz konusu ise bu tamamlanıyor. Fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalı.

ORUÇ VE PANİK ATAK

Nafiz hocam, panik atağım var. Ramazan'da oruç tutmak panik atağımı tetikler mi?

Tetikler. Özellikle kan şeker düşmelerinde tetiklenen bir süreçtir. Kan şekeri düştüğünde beyin kontrol mekanizmaları da farklı çalışır. Dolayısıyla oruç tutarken panik atak yaşayanlar şaşırmasın.

