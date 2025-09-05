Nafiz hocam, 61 yaşındayım. Yaklaşık üç hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamıyorum bile. Sizce ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim acaba?

Ne demişler, acele işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Prostat ameliyatından sonra yapman gereken şeyler var. Mesela ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. İlk 1.5 ay dik oturmayın, ilk iki ay ağır egzersiz yapmayın, kesinlikle yük taşımayın...

GÖĞSÜM SIKIŞIYOR

55 yaşındayım. 4 aydır yokuş çıkarken göğsüm sıkışıyor. 'Nane çayı iç' diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?

Stres ve hareketsizlik, hayatı olumsuz etkiler. Kilo ve sigara da kalp hastası olmanı kolaylaştırır. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes ve hormon değerlendirmeli.

TEDAVİDE GECİKME

Nafiz bey, bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi konuldu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?

Varikosel için mutlaka tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir. Gelen sıvıda sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin. İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir. Üroloji uzmanına muayene olman gerekir.