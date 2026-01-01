T.C.

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/423 Esas

KARAR NO : 2023/407

DAVACILAR : AYLA EROĞLU ve arkadaşları

DAVALILAR : ABDULKADİR AKBOĞA ve arkadaşları

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) dava dosyasında; mahkememiz kararı ve davacılar vekilinin istinaf dilekçesinin;

DAVALILAR : 1- ADALET KUŞ

2-DURSUN AKYAYCI

3- FATMA FİLİZ GÜROL

4- HAKAN BULUT

5- HAMDİ ÇAĞLAR

6- İKBAL SAYINKAPLAN

7- KURBAN ALİ TOPTAŞ

8- MEHMET ŞERİF SUNGUR

9- MUSTAFA ŞENER

10- NECDET YETİM

11- ÖZKAN ACUN

12- RAHİME SERTTÜRK

13- RAMAZAN ÇALIŞKAN

14- SEMİH KARADAĞ

15- SERHAT GÖKSOY

16- ŞAZİYE ÖZTÜRK

17- TURAN ÖZCAN

18- UFUK ÜNAL

19- YILDIRAY YAZGI

20- ZEMZEM YAMANTÜRK

Mahkememizin 2022/403 Esas, 2023/407 karar sayılı dosyasında "... Ankara 13. İcra Müdürlüğü'nün 2018/5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5195 ve 5196 Esas sayılı dosyalarındaki davacıların alacakları nedeni ile dava dışı S.S. Nasip Konut Yapı Kooperatifi tarafından ferdileştirme sureti ile davalılara verildiği iddia edilen tapuların iptali ile dava dışı kooperatif adına tescili" talebi ile ilgili olarak verilen hüküm aşağıdaki gibi olup;

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

2-Alınması gerekli karar ve ilam harcı 179,90-TL olduğundan peşin olarak alınan 22.213,22-TL-TL harcın mahsubu ile bakiye 22.033,32‬-TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde yatırana iadesine,

3-Davalılar Abdulkadir Akboğa, Ali Çözen, Ali Raşit Şeref, Aydın Topal, Bahar Düzgün, Bülent Çelik, Cem Duru, Cengiz Ünver, Emel Şen, Ertuğrul Şimşek, Fahrettin Asan, Fethiye Özturan, Hakan Toktaş, Hulusi Ütebay, Hüseyin Gürocak, İbrahim Mutlu, İhsan Kumru, İrfan Deniz, Kemalettin Kılıç, M. Ufuk Günay, Mahmure Atakul, Mehmet Biçer, Mehmet Demir, Muhammed Gök, Murat Türkyılmaz, Osman Boztepe, Safiye Bulut, Suna İspirli, Şahin Kırmızıkaya, Şerif Yazar, Turgut Aydınsoy, Zehra Alpay, Bilal İkincisoy,İsmet Yıldız, Mehmet Abdullah İslam, Mehmet Selim Koçak, Mukaddes Acar,Naki Tümay, Ömer Çöklü, Taner Çakar,Yeter Konuk ve Yılmaz Akkaya duruşmada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 152.058,38-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak adı geçen davalılara verilmesine," şeklinde karar verilmiş olup,

Mahkememiz kararı, davacılar vekili Av. Gürsel Aydemir tarafından usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile istinaf edilmiştir. Gerekçeli karar hükmünün ve davacılar vekilinin istinaf dilekçesinin gerekçesinin adresi meçhul olan ve tebligat yapılamayan, yukarıda ad ve soyadları belirtilen davalılar adına ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilandan 7 gün geçtikten itibaren 2 hafta içerisinde davalıların gerekçeli karar için İSTİNAF yoluna başvurmaması halinde kararın bu davalılar yönünden kesinleşeceği, tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 26/12/2025

