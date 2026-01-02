Müge Anlı canlı izle 2 Ocak | atv Müge Anlı son bölüm ne oldu?
atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.
Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu dosya Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. 1995 yılında 4 yaşındayken kaybolduğu sanılan Emine Yıldırımcan'ın aslında yıllar önce üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında açığa çıkan kan donduran detaylar cinayetin uzun süre sistematik şekilde gizlendiğini gözler önüne serdi. Yıllarca sessiz kalan anne Raziye Yıldız'ın itirafları olayın seyrini tamamen değiştirdi. Çetrefilli ilişkiler ağının merkezinde " anne" yer alırken Yıldız'ın çelişkili ifadeleri ve ikinci cinayet itirafı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.