Küçük Zeynep’in bayrak sevgisi yürekleri ısıttı

Aksaray 'ın merkez ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Ebrar Berk, babası Ahmet Berk ile birlikte kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Ervah Kabristanlığı'nın duvarında yer alan Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizledi ve öptü.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Zeynep Ebrar Berk'i evinde ziyaret ederek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette konuşan baba Ahmet Berk, vatan, bayrak ve devlet sevgisinin ailelerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu değerleri çocuklarına da aynı bilinçle aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Zeynep Ebrar Berk ise Türk bayrağını, devletini ve ailesini çok sevdiğini ifade ederek, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.