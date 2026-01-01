Haberler

CİMER 2025’te 5,5 milyon başvuru aldı! Yanıt oranı yüzde 96,8’e ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER’e 2025 yılında 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını, bu başvuruların yüzde 96,8’inin yanıtlandığını ve ortalama işlem süresinin 11 güne kadar düşürüldüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 01:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2025 yılında 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını açıkladı. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 2018'den bu yana CİMER'e yapılan başvuru sayısının 41 milyonu aştığı belirtildi. Açıklamada, başvuruların yüzde 96,8'inin yanıtlandığı, ortalama işlem süresinin 11 güne kadar düşürüldüğü kaydedildi. Paylaşıma göre, CİMER'e en yoğun başvuruyu 27–35 yaş grubu yaptı; başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler oluşturdu. En fazla başvuru yapılan alanlar nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri olurken, nüfusa oranla en çok başvurunun Adana, Ankara ve Antalya illerinden geldiği bildirildi. Başvuruların yüzde 96'sının dijital kanallar üzerinden yapıldığı aktarıldı.

2025'te CİMER'e rekor başvuru, AA MOBİL UYGULAMA DEVREDE Açıklamada, vatandaşların teknoloji kullanım alışkanlıkları doğrultusunda 2025'te CİMER mobil uygulamasının devreye alındığı hatırlatıldı. Kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkânı sunan uygulamanın, CİMER'in dijital dönüşümüne katkı sağladığı ve erişilebilirliği artırdığı vurgulandı. Katılımcı demokrasi yaklaşımı kapsamında yürütülen analiz ve raporlama çalışmalarıyla, vatandaşların talep, görüş ve şikâyetlerinin düzenli olarak raporlanarak karar alıcılara sunulduğu ifade edildi. Bu çerçevede 2025'te 374 raporun ilgili kurum ve yetkililerle paylaşıldığı, ayrıca hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimlere 3 bin 168 kişinin katıldığı belirtildi.

2025'te CİMER'e rekor başvuru, AA ULUSLARARASI İKİ ÖDÜL CİMER'in, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Engelsiz CİMER" ve "CİMER Deprem Acil" projeleriyle iki kategoride ödüle layık görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, 2026'da sistemin yenilenmesi ve yapay zeka entegrasyonu ile daha hızlı, etkin ve vatandaş odaklı hizmet sunulmasının hedeflendiği, ayrıca kapsamlı eğitim programlarıyla farkındalığın artırılmasının planlandığı kaydedildi. CİMER