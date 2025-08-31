Nafiz hocam, babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

Tedbire devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi.

Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

KİST RİSKİ VAR

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı.

Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?

Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden biri polikistik over sendromudur. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Korkacak bir şey yok.

Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek.

Gerekirse ilaçlar verilecek.



GÖRÜMCE BASKISI

5.5 aylık evliyiz. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem sürekli baskı yapıyor. Bana "Sen kısır mısın?" dedi. Benim çocuğum olmaz mı? Ne yapmalıyım?

Kısırlık, çiftlerin bir yıl boyunca düzenli ilişkide bulunmasına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesidir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Ayrıca stres de gebeliği engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır. Durulması vakit alır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.



KORKMAMAK LAZIM

21 yaşındayım, beş aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık? Tehlikeli mi?

Glikoz bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir.

Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMAIR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil ancak takip gerekir.



TEK SEBEP STRES Mİ?

24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor.

Stres hapı alsam geçer mi?

Sendeki şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur. Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir. Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan çeşitli ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Sen stres hapı alarak bu işi çözmeye bakma.

Şikayetlerini ve çözümlerini önemse