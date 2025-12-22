Altın hırsı can aldı: Komşu vahşeti kamerada

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 23:31

Korkunç olay, 18 Aralık'ta Barış Mahallesi'ndeki lojmanda meydana geldi. Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Börülce'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Börülce'nin eşinin Irak'ta görev yapan askeri personel olduğu öğrenildi. Talihsiz kadın, Ankara'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında, Börülce'nin üst komşusu Şükrü Kaya ile eşi Fatma Kaya göz altın a alındı.

Şükrü Kaya, emniyette verdiği ifadesinde yasa dışı bahis bağımlısı olduğunu ve yüksek miktarda para kaybettiğini anlattı. Kaya, bir süredir Gülhan Börülce'nin kolundaki bilezikleri fark ettiğini ve yaklaşık bir aydır cinayeti planladığını itiraf etti.

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'yi (39) altınları için öldürüldü, DHA

KUYUMCUDA BOZDURDU, BORÇLARINI ÖDEDİ

Kaya, çaldığı 3 bileziği bir kuyumcuda bozdurduğunu, karşılığında hesabına yaklaşık 163 bin lira yatırıldığını belirtti. Bu paranın bir kısmıyla araç borcunu kapattığını, bazı borçlarını ödediğini ve yakıt aldığını ifade etti.

Boğuşma sırasında yüzünde oluşan sıyrıkları gizlemek için fondöten aldığını da söyleyen Kaya, olaydan sonra lojmana geri dönerek komşularla birlikte hareket ettiğini, hatta sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptığını anlattı. Kaya, otopside kimlik tanığı olarak yer aldığını ve Börülce'nin eşine başsağlığı dilediğini de itiraf etti.